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19/02/2019
11:52

ЦБ обсудил с банкирами перспективы развития банков с базовой лицензией

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела заседание рабочей группы регулятора и Ассоциации банков "Россия" по вопросам деятельности и развития банков с базовой лицензией. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В ходе встречи обсуждалось расширение доступа банков с базовой лицензией к средствам, размещаемым в банках бюджетами разных уровней и компаниями с государственным участием; возможности кредитования банками с базовой лицензией отдельных "непрофильных" заемщиков; создание облачных сервисов по автоматизации процессов; обеспечение кибербезопасности и сбор биометрических данных; взаимодействие с рейтинговыми агентствами, банковским надзором и другие вопросы.

По итогам совещания принято решение проработать вопрос внесения изменений в регулирование, позволяющих банкам с базовой лицензией кредитовать "непрофильных", но обслуживающихся продолжительное время в банке заемщиков, чьи кредиты относились к I или II категории качества без применения повышенного коэффициента риска.

Банк России поддержал предложение банков рассматривать компании с 100%-ным государственным участием, наряду с муниципальными и государственными унитарными предприятиями, как "профильных" заемщиков для банков с базовой лицензией, если масштаб и параметры их деятельности соответствуют деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.


"AK&M" от 19.02.2019
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