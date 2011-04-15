"Система" продает 51% акций "Лидер-Инвест" за 15.2 млрд руб.

Группа АФК "Система" подписала обязывающую документацию о продаже 51% акций АО "Лидер-Инвест" Etalon Group PLC за 15.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АФК.



По итогам сделки доля группы АФК "Система" в компании "Лидер-Инвест" составит 49%.



АО "Лидер-Инвест" - один из крупнейших девелоперов на московском рынке жилой недвижимости по размеру портфеля и количеству реализуемых проектов. В портфеле компании - жилищные комплексы клубного формата в сегментах комфорт, бизнес и премиум, а также масштабные проекты комплексного развития территорий. В портфеле "Лидер-Инвест" 39 проектов общей реализуемой площадью около 1.3 млн кв. м, включая 31 проект в стадии строительства и проектирования, а также 8 завершенных проектов. Проекты компании в основном расположены в престижных районах "старой" Москвы, большинство в пределах и непосредственной близости к ТТК.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 30.684 млрд руб. против прибыли 4.288 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль в доле АФК упала на 87.6% до 780 млн руб. с 6.286 млрд руб. Выручка увеличилась на 10.2% до 557.637 млрд руб. с 505.957 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 30.7% до 199.929 млрд руб. со 152.959 млрд руб., операционная прибыль - на 24.8% до 96.465 млрд руб. с 77.304 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"