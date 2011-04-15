X5 Retail Group и PickPoint создают СП

X5 Retail Group и PickPoint подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие (СП) для развития сети локеров в магазинах торговых сетей Х5. Об этом говорится в сообщении сторон.



СП будет организовано путём регистрации нового юридического лица на паритетных условиях. Количество постаматов в его управлении к концу года должно достичь 1.5 тыс.



В магазинах Х5 уже установлено более чем 1.7 тыс. локеров и пунктов выдачи, большинство из которых подключено к единой сети продаж компании PickPoint. С момента установки первого постамата в начале июня прошлого года выдано более 300 тыс. посылок.



PickPoint - первый логистический сервис нового поколения, который создан для удобного и доступного получения и оплаты интернет-заказов. PickPoint развивает самую широкую в России сеть точек выдачи заказов. Сеть PickPoint включает в себя более 5.5 тыс. постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 540 городах России. К сети PickPoint подключено 5.5 тыс. онлайн-ритейлеров. База уникальных пользователей PickPoint насчитывает 6.9 млн человек.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2018 года под управлением компании находились 14.431 тыс. магазинов. Сеть включает в себя 13.522 тыс. магазинов "Пятёрочка", 760 супермаркетов "Перекрёсток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3.83 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным октябрь 2018 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.63%.



Выручка X5 Retail Group N.V. за 2018 год выросла на 18.5% до 1.525 трлн руб. с 1.287 трлн руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 19.7% до 1.198 трлн руб. с 1.001 трлн руб., "Перекрёсток" - на 23.5% до 230.848 млрд руб. со 186.936 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"