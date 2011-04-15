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19/02/2019
12:27

Госдума одобрила запрет для военных сообщать о себе информацию в интернете

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О статусе военнослужащих", запрещающие военным сообщать о себе информацию в интернете. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Закон запрещает военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, предоставлять средствам массовой информации либо с использованием сети интернет распространять информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам.

Аналогичный запрет предложено распространить и на сведения о сослуживцах, а также членах семей и родителях военнослужащих, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц.

Запрет должен коснуться также распространения информации о деятельности органов военного управления, воинских формирований и частей, в том числе информацию об их дислокации или передислокации органов.


"AK&M" от 19.02.2019
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