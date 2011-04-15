Аэропорт "Домодедово" готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам

Московский аэропорт "Домодедово" готов полноценно обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в связи с появлением сообщения Минтранса об использовании электронных ПТ.



Вскоре для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс достаточно будет предъявить документ на мобильном устройстве - распечатывать его не нужно. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве.



В прошлом году аэропорт внедрил автоматизированные турникеты (eGate), которые позволяют пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при входе в международную галерею вылета или на борт воздушного судна. eGate распознает 2D-штрих-код и QR-код как на бумажном, так и на электронном носителе.



Все выходы на посадку в едином терминале "Домодедово" оснащены eGate.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек. Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты). В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.





"AK&M" от 19.02.2019