Госдума приняла закон о льготах для должников-ипотечников

Госдума приняла поправки в закон "Об исполнительном производстве". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Принятый закон вводит льготные условия по оплате исполнительского сбора для должников-ипотечников. "Законопроектом предполагается установление правила об исчислении исполнительского сбора в однократном размере - не более 7% от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должников", - сказано в пояснительной записке.



"Сейчас каждый из солидарных должников по ипотечному кредиту должен заплатить исполнительский сбор в размере 7%. Иными словами, если муж и жена взяли квартиру в ипотеку, и у них возникли трудности с выплатами и задолженность, они должны вернуть банку не только сам кредит, но и проценты по нему. И оба заплатить исполнительский сбор. Зачастую это немаленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей. Принятый нами закон эту норму отменяет - теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Закон также полностью освобождает от уплаты исполнительского сбора тех граждан, которые стали участниками государственных программ помощи заемщикам.





"AK&M" от 19.02.2019