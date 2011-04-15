Банк "ЦентрКредит" продлил лицензии ESET

ESET продолжает сотрудничество c АО "Банк ЦентрКредит" в Казахстане. Об этом говорится в сообщении ESET.



Компания приняла решение о продлении лицензий продукта ESET NOD32 Smart Security Business Edition для защиты рабочих станций, серверов, а также ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server для защиты почтовых ящиков.



АО "Банк ЦентрКредит" является одним из первых коммерческих банков Казахстана, имеет собственную филиальную сеть по республике и обширную зарубежную корреспондентскую сеть. Учреждение оказывает финансовые услуги юридическим и физическим лицам, а также активно участвует в государственных программах поддержки предпринимательства.



"Мы стремимся обеспечить максимальную степень безопасности банковских операций клиентов, - комментирует Нурлан Сарсебеков, управляющий директор группы IT АО "Банк ЦентрКредит". - Мы продлили лицензии продуктов ESET, так как они имеют высокий уровень детектирования разных типов угроз и вредоносного программного обеспечения и полностью отвечают нашим требованиям к надежности антивирусной защиты. Дополнительно наш выбор определили первоклассная техподдержка и клиентоориентированный сервис ESET.







"AK&M" от 19.02.2019