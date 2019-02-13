ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 февраля в размере 74.8151 руб. против 74.9055 руб. на 19 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



19.02.19 - 74.9055 руб.

16.02.19 - 75.2492 руб.

15.02.19 - 75.0471 руб.

14.02.19 - 74.3872 руб.

13.02.19 - 74.1459 руб.



















































































































































































"AK&M" от 19.02.2019