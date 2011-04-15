Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 февраля

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 20 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.1492
1 Азербайджанский манат 39.0228
100 Армянских драмов 13.5730
1 Белорусский рубль 30.7246
1 Болгарский лев 38.3115
1 Бразильский реал 17.7334
100 Венгерских форинтов 23.5490
1000 Вон Республики Корея 58.7196
10 Гонконгских долларов 84.3469
1 Датская крона 10.0420
1 Доллар США 66.2022
1 Евро 74.8151
100 Индийских рупий 92.5368
100 Казахстанских тенге 17.5472
1 Канадский доллар 49.9564
100 Киргизских сомов 94.9135
10 Китайских юаней 97.8194
10 Молдавских леев 38.6695
1 Новый туркменский манат 18.9420
10 Норвежских крон 76.9390
1 Польский злотый 17.3105
1 Румынский лей 15.7914
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.7940
1 Сингапурский доллар 48.7965
10 Таджикских сомони 70.2038
1 Турецкая лира 12.4597
10000 Узбекских сумов 78.8910
10 Украинских гривен 24.3670
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.6127
10 Чешских крон 29.1261
10 Шведских крон 71.4888
1 Швейцарский франк 65.9122
10 Южноафриканских рэндов 46.7127
100 Японских иен 59.7924
"AK&M" от 19.02.2019