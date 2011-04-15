Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 февраля

Банк России установил на 20 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.1492

1 Азербайджанский манат 39.0228

100 Армянских драмов 13.5730

1 Белорусский рубль 30.7246

1 Болгарский лев 38.3115

1 Бразильский реал 17.7334

100 Венгерских форинтов 23.5490

1000 Вон Республики Корея 58.7196

10 Гонконгских долларов 84.3469

1 Датская крона 10.0420

1 Доллар США 66.2022

1 Евро 74.8151

100 Индийских рупий 92.5368

100 Казахстанских тенге 17.5472

1 Канадский доллар 49.9564

100 Киргизских сомов 94.9135

10 Китайских юаней 97.8194

10 Молдавских леев 38.6695

1 Новый туркменский манат 18.9420

10 Норвежских крон 76.9390

1 Польский злотый 17.3105

1 Румынский лей 15.7914

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.7940

1 Сингапурский доллар 48.7965

10 Таджикских сомони 70.2038

1 Турецкая лира 12.4597

10000 Узбекских сумов 78.8910

10 Украинских гривен 24.3670

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.6127

10 Чешских крон 29.1261

10 Шведских крон 71.4888

1 Швейцарский франк 65.9122

10 Южноафриканских рэндов 46.7127

100 Японских иен 59.7924

"AK&M" от 19.02.2019