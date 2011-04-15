Врио главы подмосковного Дзержинского задержан за взятку. Об этом говорится в материалах Следственного комитета РФ.



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Пушкинского муниципального района Московской области Сергея Грибинюченко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).



По данным следствия, 18 февраля 2019 года С.Грибинюченко, находясь на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области, получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере $20 тыс. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. После получения незаконного денежного вознаграждения должностное лицо было задержано следователями ГСУ СК по городу Москве совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве и УФСБ по Москве и Московской области.



На момент задержания С.Грибинюченко занимает должность исполняющего обязанности главы "Городской округ Дзержинский" Московской области.



В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.



"AK&M" от 19.02.2019