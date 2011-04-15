В Москве прошли первые торги без объявления цены

В Москве прошла первая сделка по продаже городской недвижимости без объявления цены. Об этом сообщила столичная мэрия.



В комиссию столичного Департамента по конкурентной политике поступило 45 заявок от потенциальных покупателей. Победителем стала строительная компания из Гусь-Хрустального. Она предложила наибольшую цену - 1.3 млн руб.



Компания получила в собственность помещение площадью 135 кв. м. Оно находится в подвале кирпичного жилого дома, построенного в советское время. Объект расположен в районе Покровское-Стрешнево.



Департамент по конкурентной политике и дальше продолжит продавать городскую недвижимость без объявления цены. На инвестиционном портале Москвы уже начали принимать заявки на участие в торгах по второму объекту (площадь - 132 кв. м ). Он расположен в подвале жилого дома в Пресненском районе. Заявку можно подать до 27 февраля.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.02.2019