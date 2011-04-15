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19/02/2019
14:39

В Москве прошли первые торги без объявления цены

В Москве прошла первая сделка по продаже городской недвижимости без объявления цены. Об этом сообщила столичная мэрия.

В комиссию столичного Департамента по конкурентной политике поступило 45 заявок от потенциальных покупателей. Победителем стала строительная компания из Гусь-Хрустального. Она предложила наибольшую цену - 1.3 млн руб.

Компания получила в собственность помещение площадью 135 кв. м. Оно находится в подвале кирпичного жилого дома, построенного в советское время. Объект расположен в районе Покровское-Стрешнево.

Департамент по конкурентной политике и дальше продолжит продавать городскую недвижимость без объявления цены. На инвестиционном портале Москвы уже начали принимать заявки на участие в торгах по второму объекту (площадь - 132 кв. м ). Он расположен в подвале жилого дома в Пресненском районе. Заявку можно подать до 27 февраля.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.02.2019

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