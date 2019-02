Газпром в 2003-2018 годах построил 43 газопровода в Ленобласти общей протяженностью более 500 км

Газпром в 2003-2018 годах построил 43 газопровода в Ленобласти общей протяжённостью более 500 км. Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.



Пять из них введены в эксплуатацию в 2018 году.

Обеспечены условия для газификации правобережной части города Волхова; деревень Гарболово, Куйвози и Ненимяки Всеволожского района; посёлков Дзержинское Лужского района; Запорожское, деревень Кривко, Пятиречье и посёлка Снегиревка Приозерского района. Сетевой газ также подведен к котельной учебного центра Академии тыла и транспорта вблизи города Красное Село. Уровень газификации области к 1 января 2019 года увеличен до 68.2% (в 2003 году - 49.9%).



На 2019 год запланировано начало строительства газопроводов к посёлку Селиваново Волховского района, деревни Доможирово, посёлку Оять, деревень Пономарево, Яровщина Лодейнопольского района, а также к Высоцку. На стадии проектирования находятся еще 35 объектов газификации.



Продолжается совместная работа по расширению рынка газомоторного топлива в Ленинградской области. На сегодняшний день в регионе действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) Газпрома - в Гатчине и Кингисеппе, а также два модуля для заправки компримированным природным газом на АЗС - в Тихвине и Тосно. Завершено сооружение второй станции в Кингисеппе, идет подготовка к вводу в эксплуатацию. Одновременно Газпром приступает к строительно-монтажным работам еще по двум АГНКС - в Всеволожске и Горелово.



В свою очередь правительство области реализует меры поддержки владельцев газомоторного автотранспорта. С 1 января 2019 года базовая ставка транспортного налога для них снижена на 50%.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 19.02.2019