ЦБ объявил учётную цену золота на 20 февраля - 2829.88 руб./г против 2819.87 руб./г на 19 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 20 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2829.88 руб./грамм
Серебро: - 33.55 руб./грамм
Платина: - 1730.43 руб./грамм
Палладий: - 3154.36 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
13.02 14.02 15.02 16.02 19.02
Золото 2771.12 2768.63 2793.31 2826.31 2819.87
Серебро 33.18 33.38 33.58 33.41 33.39
Платина 1666.98 1670.28 1677.29 1689.94 1716.69
Палладий 2943.10 2975.25 3014.42 3036.75 3105.38