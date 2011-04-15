Роскачество опубликовало рейтинг лучшего российского вина. Об этом говорится в материалах ведомства.



В исследование вошли вина 24 производителей, представлявших крупнейшие винодельческие регионы юга России (Республику Крым, Краснодарский край, Ростовскую область). Вино было выбрано из массового ценового сегмента - от 200 до 1 тыс. руб.



Лучшим российским белым вином названы вина: Alma Valley, Chateau Le Grand Vostock, Chateau Tamagne, Fanagoria, GaiAI-Kodzor, Inkerman, Sun Valley, "Винодельня Юбилейная", ZB, "Валерий Захарьин", "Винодельня Ведерников", "Винодельня Мысхако", "Кубань Вино", "Ликурия", "Новое русское вино", "Саук-Дере", "Солнечная долина", "Южная винная компания".



Тройка лучших сухих вин, вошедшие в рейтинг, произведена винодельнями "Фанагория", "Солнечная долина" и "Винодельня Юбилейная".



Три образца с наиболее высокими баллами в категории полусухих вин выпущены на "Винодельне Юбилейная".



Три лучших полусладких вина произведены под торговыми марками "Валерий Захарьин", Alma Valley и Chateau Tamagne.



Одним из явных преимуществ российских белых вин оказались доступные цены, при достаточно высоком уровне качества. 7 из 10 лучших вин исследования были приобретены закупщиками Роскачества по цене от 234 до 342 руб.



В рейтинге красного вина фигурируют товары таких торговых марок как Alma Valley, Aristov, Chateau Le Grand Vostock, Chateau Tamagne, Elbuzd, Esse, Fanagoria, Gai-Kodzor, Inkerman, Villa Krim, ZB, "Валерий Захарьин", "Винодельня Мысхако", "Винодельня Юбилейная", "Кубань-Вино", Ликурия, Массандра, "Наследие", "Новое русское вино", "Планерское", "Русские сказки. Раевское", "Саук-Дере", "Солнечная долина", "Старый Крым", "Усадьба Мысхако", "Южная винная компания".



Среди вошедших в рейтинг красных вин пятёркой лучших сухих стали вина Alma Valley Red, Русские сказки. "Жар-Птица", Красностоп Шато ле Гран Восток, Автохтон Саперави Фанагория и Пикник Вайн Alma Valley.



Также в рейтинге красных оказались пять полусладких - это Мерло Винтаж и "Селект" от "Винодельни Юбилейной", бленд Саперави - Бастардо - Каберне Совиньон "Баккал Су" Валерия Захарьина, полусладкое красное от винодельни "Солнечная Долина" и Мерло винодельни "Саук-Дере". Лидером среди них стало вино Мерло Винтаж, набравшее 81.77 балла.



"AK&M" от 19.02.2019