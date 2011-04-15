Россия и Узбекистан в 2018 году увеличили товарооборот в сфере АПК на 20% до $555 млн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с главой аграрного ведомства Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым, говорится в материалах Минсельхоза РФ.



При этом экспорт российской продукции вырос на 15% до $355 млн. Почти 40% поставок приходится на масла и жиры растительного происхождения, а также продукты их переработки, в том числе подсолнечное масло и маргарин. Кроме того, Россия экспортирует в Узбекистан сахар и кондитерские изделия, различные пищевые продукты, соевый шрот, и в дальнейшем, как отметил глава Минсельхоза России, заинтересована в расширении поставок.



В свою очередь республика поставляет на отечественный рынок фрукты и овощи, орехи, соки и алкогольные напитки - в прошлом году объём импорта узбекских товаров превысил $200 млн.



Рост взаимной торговли стал возможен, в том числе, благодаря соглашениям двух стран по организации "зелёного коридора" и сотрудничеству в области фитосанитарного надзора. При этом у России и Узбекистана есть большой потенциал для дальнейшего развития партнёрства по различным направлениям.



"AK&M" от 19.02.2019