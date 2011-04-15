Станция метро "Комсомольская" разгрузится на 10% с открытием БКЛ

После открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пассажиропоток со станции "Комсомольская" Кольцевой линии перераспределится как минимум на 10%. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Речь идёт о пассажирах, которые едут от станций "Бульвар Рокоссовского", "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и делают пересадку на "Комсомольскую".



С открытием станции БКЛ метро "Стромынка" пассажиры будут пересаживаться на станцию "Сокольники", не доезжая до центра. Это сэкономит от 9 до 15 минут.



Сейчас у пассажиров "Красносельской" путь до "Семеновской" занимает более 20 минут. После появления новых станций он сократится до 15 минут.



На столько же уменьшится время в пути у пассажиров, которые начнут ездить с пересадкой на БКЛ от "Преображенской площади" на станции северного участка Люблинско-Дмитровской линии.



Напомним, с 16 по 24 февраля для строительства БКЛ закрыт участок Сокольнической линии с пятью станциями. Для пассажиров запустили компенсационные автобусы.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 19.02.2019