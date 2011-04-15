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19/02/2019
16:39

В Москве 20 февраля будет перекрыто движение в районе Гостиного двора

В Москве 20 февраля с 5:00 будет перекрыто движение в районе Гостиного двора. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта столицы.

Так, будут перекрыты четыре участка: улица Ильинка от Старой площади до Красной площади, Рыбный переулок от улицы Ильинка до улицы Варварка, Большой Черкасский переулок от Малого Черкасского переулка до улицы Ильинка, Малый черкасский переулок от Большого Черкасского переулка до Новой площади.

Напомним, президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.

"AK&M" от 19.02.2019
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