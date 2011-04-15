Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/02/2019
16:50

Москва привлекла почти 16 млрд руб. инвестиций в рамках РИФ

Общая сумма заключенных на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи соглашений и контрактов Москвы составила порядка 16 млрд руб. Об этом заявил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, говорится в сообщении ДИПП.

"На РИФ-2019 столичным правительством было подписано два специальных инвестиционных контракта и два соглашения о сотрудничестве, а также вручено два свидетельства резидентов, подписано четыре соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ "Технополис "Москва". Все эти проекты будут способствовать развитию промышленно-производственной и научной деятельности в столице", - отметил В.Ефимов.

Так, 14 февраля были заключены два специнвестконтракта. Контракт с ООО "ПК "ЭлитГрупп Инвест" предполагает строительство промкомплекса по производству продуктов питания из мяса, контракт с АО "НИИТФА" и УК ИП "Нижние котлы" - создание индустриального парка. Кроме того, было подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Москвы с производителем лекарственных средств АО "Р-Фарм" и автопроизводителем ЗАО "Рено Россия".

На следующий день, 15 февраля, на стенде столичного правительства свидетельства резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" были вручены производителю микросхем ООО "Микрон Секьюрити Принтинг" и разработчику интегральных микросхем ООО "Миландр СВЧ". Кроме того, соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ были подписаны с производителями медицинских изделий и оборудования ООО "Акрус БиоМед" и ООО "Гематех", компанией по производству энергоэффективных двигателей и генераторов ООО "СовЭлМаш" и компанией по переработке смешанных пластиков ООО "Экопласт".

Российский инвестиционный форум является ключевым мероприятием для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития. В 2019 году в форуме приняло участие более 8 тыс. человек из 65 стран и 83 субъектов РФ. В рамках деловой программы РИФ-2019 было проведено 71 мероприятие и подписано 567 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 968.033 млрд руб.

"AK&M" от 19.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100