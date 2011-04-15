Москва привлекла почти 16 млрд руб. инвестиций в рамках РИФ

Общая сумма заключенных на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи соглашений и контрактов Москвы составила порядка 16 млрд руб. Об этом заявил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, говорится в сообщении ДИПП.



"На РИФ-2019 столичным правительством было подписано два специальных инвестиционных контракта и два соглашения о сотрудничестве, а также вручено два свидетельства резидентов, подписано четыре соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ "Технополис "Москва". Все эти проекты будут способствовать развитию промышленно-производственной и научной деятельности в столице", - отметил В.Ефимов.



Так, 14 февраля были заключены два специнвестконтракта. Контракт с ООО "ПК "ЭлитГрупп Инвест" предполагает строительство промкомплекса по производству продуктов питания из мяса, контракт с АО "НИИТФА" и УК ИП "Нижние котлы" - создание индустриального парка. Кроме того, было подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Москвы с производителем лекарственных средств АО "Р-Фарм" и автопроизводителем ЗАО "Рено Россия".



На следующий день, 15 февраля, на стенде столичного правительства свидетельства резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" были вручены производителю микросхем ООО "Микрон Секьюрити Принтинг" и разработчику интегральных микросхем ООО "Миландр СВЧ". Кроме того, соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ были подписаны с производителями медицинских изделий и оборудования ООО "Акрус БиоМед" и ООО "Гематех", компанией по производству энергоэффективных двигателей и генераторов ООО "СовЭлМаш" и компанией по переработке смешанных пластиков ООО "Экопласт".



Российский инвестиционный форум является ключевым мероприятием для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития. В 2019 году в форуме приняло участие более 8 тыс. человек из 65 стран и 83 субъектов РФ. В рамках деловой программы РИФ-2019 было проведено 71 мероприятие и подписано 567 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 968.033 млрд руб.



"AK&M" от 19.02.2019