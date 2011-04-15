Сумма снятых Минэкономразвития торговых ограничений достигла $330 млн

В 2018 году Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения (в том числе угрозы их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал $330 млн в год. Об этом говорится в сообщении министерства.



Минэкономразвития выступило заинтересованной стороной в процедурах антидемпинговых расследований в ЕС по низкоуглеродистому феррохрому, а также в Индии в отношении дихромата натрия и нитрита натрия.



Профильные органы ЕС и Индии признали, что основания для введения антидемпинговых мер в отношении российской продукции отсутствуют, и отказались от их инициации.



Минэкономразвития провело консультации с Министерством торговли и промышленности Индии на этапе рассмотрения жалобы от индийских производителей. Они требовали ввести компенсационные пошлины в отношении российского экспорта из-за предполагаемого субсидирования.



Начало компенсационного расследования и возможное введение мер могло повлечь за собой цепную реакцию в виде начала аналогичных расследований в отношении российской продукции по всему миру. Минэкономразвития удалось добиться от индийской стороны отказа от проведения расследования.



С турецкой стороной также проведена работа по устранению торговых барьеров. Так, Анкара отказалась от запретительных антидемпинговых пошлин для российских экспортеров крафт-лайнера. Удалось отменить обременительную разрешительную систему импорта в Турцию пшеницы, кукурузы, риса, нерафинированного подсолнечного масла, гороха и жмыха семян подсолнечника. Одновременно турецкая сторона исключила немелованный картон из процедуры наблюдения за импортом, в рамках которой импортеры вынуждены были корректировать таможенную стоимость товара в сторону увеличения.



Министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии приняло решение о приостановлении сроком на два года действия запретительной антидемпинговой меры для российских экспортеров горячекатаного стального проката. По истечении двух лет мера должна быть полностью снята.



Во Вьетнаме либерализована специальная защитная пошлина в отношении азотно-фосфорных удобрений.



Благодаря активной работе российских отраслевых ведомств наблюдается положительная динамика в ситуации с доступом российской сельхозпродукции на внешние рынки. Так, в Бразилии проведена работа по устранению жестких требований к российской пшенице, из-за которых экспорт до 2018 года был практически невозможен. В результате, уже в июле 2018 года прошла поставка первой партии российского зерна.



В ноябре 2018 года подписан Протокол о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.



С Монголией достигнута договорённость о предоставлении квот на поставку молока и пшеничной муки, с Ираном - о возобновлении поставок российской пшеницы.



Активная работа по устранению барьеров на внешних рынках ведётся и на площадке ЕАЭС. Так, в Киргизии снято освобождение киргизских производителей пищевой и перерабатывающей промышленности от уплаты НДС, которое негативно влияло на конкурентные позиции российских экспортеров.



В Белоруссии выравнена ставка НДС на белорусские товары и товары, ввозимые в республику из государств ЕАЭС. Также снята административная процедура государственной санитарно-гигиенической экспертизы продукции (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации).



Кроме того, ведётся мониторинг действий торговых партнеров по либерализации условий доступа товаров российского экспортного интереса. В 2018 году без продления завершили действие специальная защитная мера в Индии в отношении горячекатаного плоского проката и антидемпинговая мера в Украине в отношении шифера. Без введения меры Минэкономики Турции завершено специальное защитное расследование в отношении пневматических шин.



В Украине прекратило действие временное снижение ставок акцизного сбора на бывшие в употреблении легковые автомобили, произведенные до 1 января 2010 года, которое не распространялось на Россию.



Индией снято обременительное требование по сопровождению готовых изделий из кожи при их ввозе с ветеринарным сертификатом, подтверждающим безвредность животного материала. Также исключен ряд органических химикатов из списка товаров, которые должны проходить лицензирование.



Аргентина внесла изменения в технические требования, предъявляемые к уличным фонарям, что являлось препятствием для участия российских компаний в тендерах на закупку современного осветительного оборудования. Также снижены минимальные импортные цены на шины.



Бразилия на срок до 30 июня 2020 года отменила импортные пошлины на 535 промышленных товаров, а также снижены импортные пошлины на ИТ-товары (65 товарных позиций). Кроме того, внедрена система электронной сертификации экспорта и импорта напитков.



В ЮАР на 25% снижена ставка ввозной таможенной пошлины на пшеницу и меслин.



В Китае объявлено о снижении с 1 ноября 2018 года ставок ввозных таможенных пошлин в рамках РНБ более чем на 1500 товаров, в том числе металлы, древесину, текстильные изделия.



"AK&M" от 19.02.2019