Danske Bank прекращает банковскую деятельность в России и Прибалтике, говорится в сообщении банка.



Управление финансового надзора Эстонии (FSA) выявило в 2007-2015 годах подозрительные операции, которые банк проводил в Эстонии в 2007-2015 годах, и выдало предписание банку прекратить операции в этой стране.



При этом Danske Bank прекращает деятельность в Латвии, Литве и России независимо от уведомления от FSA Эстонии.



Функционирующий в России Данске банк имеет лицензию на осуществление банковских операций и является участником системы страхования вкладов.





"AK&M" от 19.02.2019