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19/02/2019
17:40

Информационное агентство АК&М опубликовало ТОП-30 M&A по итогам 2018 года

Информационное агентство АК&М выпустило бюллетень "Рынок слияний и поглощений", где представлен рейтинг ТОП-30 M&A по итогам 2018 года.

Рейтинг демонстрирует стабильный рост мегасделок на рынке M&A стоимостью более $1 млрд. В 2018 году зафиксировано 8 таких транзакций, в 2017 году их было 7.

Самой масштабной сделкой 2018 года на российском рынке M&A стала санация Промсвязьбанка братьев Ананьевых Агентством по страхованию вкладов. Эта сделка, стоимость которой составила $4.25 млрд, оказалась также второй по величине в финансовом секторе за всю историю наблюдений, уступив только санации банка "ФК Открытие".

На втором месте оказалась сделка по покупке канадской Corel Corporation транснациональной IT-корпорации с российскими корнями Parallels Holding Ltd. оценочно за $3 млрд.

Третье место заняла ещё одна мегасделка с участием государства - продажа инвестиционной группой UCP Ильи Щербовича 50% группы "Стройгазконсалтинг" (СГК) оценочно за $2.882 млрд структурам Газпромбанка.

Далее следует продажа холдингом Veon доли в итальянском СП Wind Tre за $2.867 млрд, приобретение банком ВТБ торговой сети "Магнит" за $2.4 млрд, продажа железнодорожного оператора "УВЗ Логистик" компании "Инвест-Логистика" оценочно за $2.12 млрд.

Бюллетень "Рынок слияний и поглощений" является регулярным исследованием агентства AK&M и содержит оперативную информацию о сделках по переходу контрольных пакетов акций/долей с российским участием, намерениях участников рынка купить или продать активы, а также сведения о выставленных на продажу активах.

Ознакомиться с условиями подписки на бюллетень можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/pages/subscribe


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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