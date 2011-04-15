Информационное агентство АК&М опубликовало ТОП-30 M&A по итогам 2018 года

Информационное агентство АК&М выпустило бюллетень "Рынок слияний и поглощений", где представлен рейтинг ТОП-30 M&A по итогам 2018 года.



Рейтинг демонстрирует стабильный рост мегасделок на рынке M&A стоимостью более $1 млрд. В 2018 году зафиксировано 8 таких транзакций, в 2017 году их было 7.



Самой масштабной сделкой 2018 года на российском рынке M&A стала санация Промсвязьбанка братьев Ананьевых Агентством по страхованию вкладов. Эта сделка, стоимость которой составила $4.25 млрд, оказалась также второй по величине в финансовом секторе за всю историю наблюдений, уступив только санации банка "ФК Открытие".



На втором месте оказалась сделка по покупке канадской Corel Corporation транснациональной IT-корпорации с российскими корнями Parallels Holding Ltd. оценочно за $3 млрд.



Третье место заняла ещё одна мегасделка с участием государства - продажа инвестиционной группой UCP Ильи Щербовича 50% группы "Стройгазконсалтинг" (СГК) оценочно за $2.882 млрд структурам Газпромбанка.



Далее следует продажа холдингом Veon доли в итальянском СП Wind Tre за $2.867 млрд, приобретение банком ВТБ торговой сети "Магнит" за $2.4 млрд, продажа железнодорожного оператора "УВЗ Логистик" компании "Инвест-Логистика" оценочно за $2.12 млрд.



Бюллетень "Рынок слияний и поглощений" является регулярным исследованием агентства AK&M и содержит оперативную информацию о сделках по переходу контрольных пакетов акций/долей с российским участием, намерениях участников рынка купить или продать активы, а также сведения о выставленных на продажу активах.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"