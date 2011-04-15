Факт отказа или возврата самолётов SSJ100 от CityJet собственнику отсутствует, ГСС

Факт отказа или возврата самолётов SSJ100 от CityJet собственнику отсутствует. Об этом сообщили "Гражданские самолёты Сухого" в ответ на публикацию Life.ru "Происхождение неизвестно. На "Суперджетах" нашли опасные материалы".



ГСС отмечают, что публикация строится на директиве лётной годности Росавиации от 29 декабря 2018 N 2018-322-08, находящейся в открытом доступе на сайте Росавиации. Однако, как отмечают ГСС, 6 февраля 2019 года Росавиация выпустила новую Директиву лётной годности N 2019-322-01. В новой Директиве в преамбуле говорится о том, что титановые полуфабрикаты соответствуют всем стандартам и нормам, предъявляемым к ним. "…подтверждено, по результатам исследования на ПАО "ВАСО", соответствие основного химического состава поступивших титановых полуфабрикатов сплаву ВТ6ч (ОСТ 1 90013-81) и подтверждения, по результатам металлографического анализа,соответствия структуры металла требованиям ТУ 1814-012-075410017-2006…".



По этой причине компания Гражданские самолёты Сухого, производитель самолёта SSJ100, посчитала достаточным рекомендовать эксплуатантам самолёта данного типа провести разовые осмотры отдельных деталей при очередном плановом техническом обслуживании.



Уже выполненные проверки подтверждают отсутствие замечаний к состоянию осматриваемых деталей, что говорит о соответствии условиям их работы в конструкции и позволяет продолжать нормальную эксплуатацию SSJ100.



"Связи с авиакомпаний CityJet нет. Компания "Гражданские самолёты Сухого" настаивает на том, что совершившийся факт отказа или возврата самолётов SSJ100 от CityJet собственнику - отсутствует", говорится в заявлении ГСС.



Кроме того, отмечают ГСС, информация о том, что эксплуатационная документация для SSJ100 передается авиакомпаниям только на русском языке также не соответствует действительности. Вся лётно-техническая документация передается эксплуатантам SSJ100 как на русском, так и на английском языке в соответствии с потребностями рынка, на котором выполняются авиационные перевозки.



В заключение "Гражданские самолёты Сухого" добавили, что во время коммерческой эксплуатации любых воздушных судов в различных условиях и режимах выявляются их конструктивные особенности и места, требующие дополнительных проверок. В соответствии с мировой практикой они локализуются, анализируются, принимается корректирующее решение, после чего устраняются с выпуском соответствующих эксплуатационных документов.



Самолёт SSJ100 создан и испытан в соответствии с международными и российскими нормами летной годности, безопасность эксплуатации данного типа воздушного судна подтверждается сертификатом типа АР МАК и его валидацией EASA, подытоживает компания.



АО "Гражданские самолёты Сухого" (ИНН 7714175986) - дочернее предприятие ПАО "Компания "Сухой" - основано в 2000 году для реализации проектов в области гражданской авиатехники. Стартовым проектом компании является программа по созданию нового семейства российских ближнемагистральных самолётов Superjet-100. ГСС осуществляет их проектирование и разработку, производство, маркетинг и продажи, сертификацию и послепродажное обслуживание. ГСС выступает интегратором проекта, в котором принимают участие более 20 ведущих поставщиков систем и комплектующих - лидеров мировой авиаиндустрии. С 2006 года стратегическим партнёром по проекту является итальянская компания Alenia Aeronautica.



Чистый убыток ГСС за первое полугодие 2018 года вырос на 7.06% до 804.676 млн руб. с 751.598 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 47.02% до 16.007 млрд руб. с 10.888 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.12 раза до 1.936 млрд руб. с 913.883 млн руб., убыток до налогообложения снизился на 18.57% до 875.958 млн руб. с 1.076 млрд руб.



Чистый убыток АО "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС) за первое полугодие 2018 года по МСФО вырос на 6.75% до 3.716 млрд руб. с 3.481 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 49.54% до 15.99 млрд руб. с 10.693 млрд руб., убыток от операционной деятельности уменьшился на 41.26% до 1.844 млрд руб. с 3.139 млрд руб., убыток до налогообложения - на 10.07% до 4.035 млрд руб. с 4.487 млрд руб.



"AK&M" от 19.02.2019