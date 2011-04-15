Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 февраля 2019 года.



КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ МЕНЯЕТ КУРС

АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ SPLUNK УШЛА ИЗ РОССИИ



Крупная американская IT-компания Splunk, занимающаяся кибербезопасностью, объявила об уходе с российского рынка. В самой компании это объясняют пересмотром инвестиционной стратегии, но местные партнеры, для которых решение Splunk стало внезапным, не исключают политических причин. За последние годы крупные разработчики в этой сфере не уходили из России, отмечают участники рынка.





ХАКЕРЫ ОТКРЫЛИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ДАЛА РОСТ ХИЩЕНИЙ



В 2018 году хакеры сместили вектор успешных атак с банковских клиентов юрлиц на граждан. В результате объем средств, похищенных у компаний, упал, а у розничных клиентов вырос, и эти показатели фактически сравнялись. Среди причин - доверчивость граждан, которые не способны противостоять социальной инженерии, и неготовность бороться за утраченные средства, в том числе с помощью правоохранительных органов.





АВТОСАЛОНЫ ЗАКАЗАЛИ КОФЕ

ДИЛЕРЫ РАЗВИВАЮТ КОБРЕНДИНГ



Автодилеры наряду с рынком ритейла ищут новые направления развития бизнеса. В условиях высокой конкуренции вместо традиционных автосалонов на рынке появляются не только цифровые дилерские центры, которые позволяют сократить затраты на экспонирование автомобилей, но и кобрендовые салоны с участием, например, сетей кофеен. Такая схема приносит ощутимые доходы АЗС, которые покупают франшизы сетей общественного питания. Но для дилеров, полагают эксперты, речь идет скорее о повышении лояльности к бренду.





НЕ ЗА СНОС, ТАК ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ ПОМЕЩЕН ЗАСТРОЙЩИК НОВОЙ МОСКВЫ



Как стало известно "Ъ", Олег Сухоруков, гендиректор ООО "Финансовая промышленная компания "Сатори"", в свое время разбиравшего гостиницы "Россия" и "Интурист", обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями. Инкриминируемые ему преступления, напротив, связаны со строительством. Возглавляя до "Сатори" компании "Рамстрой" и "Агрострой", господин Сухоруков и его подельники, считают в Следственном комитете России (СКР), обманули сотни дольщиков на миллиарды рублей.





ПОЛКОВНИК ИЗМЕНИЛ РОДИНЕ, СДАВ ХАКЕРА

ДЛЯ БЫВШЕГО ОФИЦЕРА ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФСБ ЗАПРОСИЛИ 20 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ





Как стало известно "Ъ", для фигурантов крупнейшего шпионского скандала - бывших начальников отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова - гособвинение запросило максимальные сроки наказания. Это означает, что обвиняемые в раскрытии ФБР за $10 млн способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского могут провести по 20 лет в колонии строгого режима. Сам господин Врублевский назвал "Ъ" запрошенные сроки "симметричным ответом" на приговоры, которые выносят в США гражданам России.





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"AK&M" от 20.02.2019