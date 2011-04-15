Повтор! Объём несанкционированных операций с платёжными картами в 2018 году вырос на 44%

Объём всех несанкционированных операций, совершенных с использованием платёжных карт, эмитированных на территории РФ, в 2018 году составил 1.385 млн руб., что на 44% больше аналогичного показателя за 2017 год. Об этом говорится в материалах Банка России.



Количество таких операций за отчётный период в 2018 году составило 416.933 тыс., что больше на 31.4% аналогичного показателя за 2017 год.



Средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году выросла на 9.6% до 3.32 тыс. руб. Такое увеличение обусловлено ростом количества и объёмов несанкционированных операций.



Большая часть хищений со счетов физических лиц совершается через получение мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждение владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путём обмана или злоупотребления доверием (с использованием методов социальной инженерии).



Как и годом ранее, основную долю в разрезе объёма и количества несанкционированных операций составляют CNP-транзакции, при которых держатель карты со своей картой физически не присутствует во время и в месте проведения оплаты.





"AK&M" от 19.02.2019