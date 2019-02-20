ОАО "Ураллемцентр" – Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности



Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности



Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уралплемцентр"



1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ураллемцентр"



1.3. Место нахождения эмитента: 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.



1.4. ОГРН эмитента: 1069672034574

1.5. ИНН эмитента: 6672205867

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32766-D



1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6672205867/



1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2019





2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовая бухгалтерская отчетность за 2018г.



2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 20.02.2019





3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Ураллемцентр"

__________________ Мымрин В.С.

подпись Фамилия И.О.



3.2. Дата 20.02.2019г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.



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