АФК "Система" приобретает долю в Ozon у МТС

ПАО АФК "Система" объявило о подписании обязывающего соглашения о приобретении 18.7% акций компании Ozon Holdings Limited у ПАО "МТС" за 7.9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Акции будут переданы АФК "Система" через Dega Retail Holding Limited, 100%-ную дочернюю компанию МТС. Закрытие сделки ожидается в начале марта 2019 года.



Оплата за акции будет производиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года, при этом проценты будут начисляться по рыночной ставке.



В результате сделки доля прямого владения АФК "Система" в Ozon составит 19.3%. Кроме того, входящий в Группу АФК "Система" венчурный фонд Sistema_VC, специализирующийся на инвестициях в технологические компании на стадии роста, владеет 16.3% акций Ozon. Доля АФК "Система" в Sistema_VC составляет 80%.



Интернет-компания Ozon - одна из крупнейших российских e-commerce площадок. Сегодня на интернет-площадке Ozon представлено более 1.6 млн товарных наименований в 23 категориях.



На конец 2018 года компания оперировала 8 фулфилмент-центрами общей площадью более 100 тыс. кв. м, что позволяет осуществить доставку на следующий день после заказа для 40% россиян.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 30.684 млрд руб. против прибыли 4.288 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль в доле АФК упала на 87.6% до 780 млн руб. с 6.286 млрд руб. Выручка увеличилась на 10.2% до 557.637 млрд руб. с 505.957 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 30.7% до 199.929 млрд руб. со 152.959 млрд руб., операционная прибыль - на 24.8% до 96.465 млрд руб. с 77.304 млрд руб.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Убыток МТС по МСФО за III квартал 2018 года составил 37 млрд руб. против прибыли 18 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.7% до 128 млрд руб. со 114.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 21.6% до 59.3 млрд руб. с 48.8 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"