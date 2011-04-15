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20/02/2019
10:47

АФК "Система" приобрела 25% акций Etalon Group за $226.6 млн

ПАО АФК "Система" приобрело 25% акций Etalon Group PLC у её основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226.6 млн. Об этом говорится в сообщении сторон.

Ранее АФК "Система" объявила о подписании обязывающей документации о продаже 51% акций АО "Лидер-Инвест" компании Etalon Group за 15.2 млрд руб.

Ренессанс Капитал и Sberbank CIB выступили в качестве финансовых консультантов АФК "Система" по сделке покупки акций Etalon Group и по сделке продажи акций Лидер-Инвест.

Etalon Group - один из крупнейших и старейших российских девелоперов жилой недвижимости с ведущими позициями на рынке Санкт-Петербурга и растущим присутствием в Москве и Московской области. Etalon Group является вертикально-интегрированным холдингом, контролирующим все ключевые бизнес-сегменты создания стоимости: от освоения земельного участка и строительства до управления региональной сетью продаж и эксплуатации готовой недвижимости. Портфель компании представлен 39 проектами на разной стадии реализации, преимущественно в сегментах комфорт и бизнес-класса с высоким уровнем доходности. Общая реализуемая площадь составляет более 2.73 млн кв. м, общая рыночная стоимость портфеля по оценке Knight Frank превышает 132 млрд руб. на 30 июня 2018 года. В 2018 году Etalon Group реализовала 628 тыс. кв м недвижимости на сумму 68.7 млрд руб.

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.

Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 30.684 млрд руб. против прибыли 4.288 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль в доле АФК упала на 87.6% до 780 млн руб. с 6.286 млрд руб. Выручка увеличилась на 10.2% до 557.637 млрд руб. с 505.957 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 30.7% до 199.929 млрд руб. со 152.959 млрд руб., операционная прибыль - на 24.8% до 96.465 млрд руб. с 77.304 млрд руб.

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