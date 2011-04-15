Россия и Марокко согласовали условия рыбопромысла на 2019 год

Российско-Марокканская смешанная комиссия по рыболовству согласовала условия промысла и другие вопросы сотрудничества на 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.



Согласно достигнутым договорённостям, российская квота вылова в рыболовной зоне Марокко увеличена на 10.5 тыс. т, или 8% к уровню 2018 год - до 140 тыс. т водных биоресурсов (скумбрии, ставриды, анчоуса, сардины и сардинеллы).



Правовой базой двусторонних отношений России и Марокко является межправительственное соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства от 15 марта 2016 года, заключенное на четыре года. Договоренности на каждый следующий год начинают действовать с момента подписания очередного протокола сессии.



Сейчас в водах Марокко работают семь российских судов, из выделенных объёмов освоено более 112 тыс. т мелкой пелагической рыбы. Основной объём вылова (65%) составляет скумбрия, ставрида и анчоус, 19% - сардина и сардинелла, ещё 1.35% из разрешённых 2% приходится на прилов. Из добытого сырья произведено около 110 тыс. т продукции, за это время на российских судах работали 327 марокканских моряков. Марокканская сторона согласилась на предложение России продлить действие условий по третьему году соглашения до 15 апреля 2019 года с целью выбора в полном объёме установленной квоты вылова.



На 2019 год решено сохранить структуру вылова по группам видов рыб: сардина, сардинелла - 23%, скумбрия, ставрида, анчоус - 75%, прилов - 2%. Согласованы также запрещенные для промысла зоны, приоритет портовой стоянки, количество и типы судов, допущенных к промыслу.



Квота увеличена с учётом полученных результатов исследований, которые в октябре-ноябре 2018 года в рамках совместной научной программы российского Атлантического филиала ФГБНУ "ВНИРО" (АтлантНИРО) и марокканского Национального института рыбохозяйственных исследований (НИРИ) провело российское научно-исследовательское судно "Атлантида". Была проведена оценка пополнения запасов мелких пелагических видов рыб в зоне Марокко.



"AK&M" от 20.02.2019