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20/02/2019
11:38

Эльгинскому месторождению ищут новых владельцев

Эльгинскому месторождению ищут новых владельцев. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Так, чтобы после 2020 года расплатиться с долгами, горно-металлургическая компания "Мечел" Игоря Зюзина может расстаться с крупнейшим инвестпроектом - Эльгой - уже в этом году. Ключевых претендентов на актив несколько, проектом могут заняться Ростех, Востокуголь Дмитрия Босова и Александра Исаева или Коулстар Эдуарда Худайнатова. Про желание Востокугля и Ростеха участвовать в эльгинском проекте знают пять человек, что активом заинтересовался Коулстар. Сумма будущей сделки не называется. Кто из интересантов какую долю в активе получит, пока обсуждается.

ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО "Мечел", за 9 месяцев 2018 года по МСФО упала на 1% до 10.997 млрд руб. с 11.114 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% до 237.003 млрд руб. с 222.797 млрд руб., операционная прибыль - на 3% до 47.802 млрд руб. с 46.415 млрд руб., показатель EBITDA - на 3% до 60.646 млрд руб. с 59.148 млрд руб.


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