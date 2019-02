На Украине продали конфискованные у Газпрома акции Газтранзита. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Покупателем выступил закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Голдмен". Ценные бумаги были проданы 29 января на торгах на фондовой бирже ПФТС за 41 млн грн (более 99 млн руб.).



Отмечается, что 40.2% акций Газтранзита были конфискованы у российской компании в качестве части штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом.



Напомним, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Газпром на 86 млрд гривен ($3.4 млрд) за нарушение экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на украинском рынке транзита газа в 2009-2015 годах.



В 2017 году было начато принудительное взыскание штрафа (общая сумма вместе с пенями превышает $6 млрд) путём обращения взыскания на активы Газпрома на территории Украины, в том числе на дивиденды от украинского Газтранзита. В октябре 2018 года Газпром сообщил, что "в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 20.02.2019