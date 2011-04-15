В.Путин предложил поднять планку прожиточного минимума для получения "детских" выплат

Президент России Владимир Путин предложил поднять планку прожиточного минимума для получения "детских" выплат. Об этом он заявил в своём Послании Федеральному Собранию.



"Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния. Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. На первого ребёнка выплаты идут из федерального бюджета. На второго ребёнка семья может получить выплаты из средств материнского капитала. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе Федерации. От восьми тысяч рублей, скажем, в Белгородской области до 22 тыс. руб. в Чукотском автономном округе, а в среднем по стране это более 11 тыс. руб. на ребёнка в месяц. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Такие запросы есть у людей, мы видим их, напрямую в Администрацию Президента поступают. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на доп олнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети", - сказал он.



Глава государства также увеличить пособие по уходу за детьми с инвалидностью. "Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5.5 тыс. руб. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тыс. руб. Понимаю, конечно, что и это немного. И, тем не менее, такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуждается в особой заботе", - сказал В.Путин.



"AK&M" от 20.02.2019