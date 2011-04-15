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20/02/2019
13:12

В.Путин предложил увеличить льготу по налогу на недвижимость для многодетных семей

Президент России Владимир Путин предложил увеличить льготу по налогу на недвижимость для многодетных семей. Об этом он заявил в своём Послании Федеральному Собранию.

"Доходы российских семей, безусловно, должны расти. Это серьёзная, комплексная задача. Подробно о ней ещё скажу чуть ниже. Но нужны и решения прямого действия. И прежде всего должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей - меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка", - сказал он.

"Для примера, что это значит: сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено ещё 15 метров. Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространённые по площади участки. Напомню, данную льготу мы уже предусмотрели для пенсионеров, а также для граждан предпенсионного возраста. Конечно, во многих субъектах Федерации действуют свои налоговые вычеты по земле и имуществу для многодетных семей. Но именно федеральный статус этой льготы гарантирует её применение повсеместно. Регионы прошу предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми", - добавил президент.


"AK&M" от 20.02.2019
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