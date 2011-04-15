В.Путин предложил установить ипотечную льготу на весь срок кредита

Президент России Владимир Путин предложил установить ипотечную льготу на весь срок кредита. Об этом он заявил в своём Послании Федеральному Собранию.



"Правительству и Центральному Банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем - до 8% и ниже, как это и установлено в майском указе. При этом особые меры поддержки мы должны предусмотреть для семей с детьми, разумеется. Напомню: с прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, действует программа льготной ипотеки. Ставка для них - 6%. Всё, что выше, субсидируется государством. Однако льготой воспользовались всего 4.5 тыс. семей. Возникает вопрос, почему. Значит, предложенные условия в чём-то людям не подходят. Но и понятно, в чём, понятно, почему. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную, среднесрочную как минимум перспективу, "вдолгую". А сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита", - сказал он.



При этом Президент отметил, что "это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 году - 7.6 млрд руб., в 2020-м - 21.7 млрд руб., 2021 году -30.6 млрд руб. Но, по оценкам, программа может охватить 600 тыс. семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять. Они у нас есть, и нужно их использовать на таких важнейших для нас направлениях".



"AK&M" от 20.02.2019