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20/02/2019
13:52

В.Путин предложил освободить девелоперов от НДС на социальные объекты

Президент России Владимир Путин предложил освободить строительные компании от НДС на социальные объекты. Об этом он заявил в своём Послании Федеральному Собранию.

"Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены ещё и заплатить с них налог на прибыль и НДС. Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имею в виду в том числе и наши новации в строительной сфере, и тем самым стимулировать именно комплексное развитие наших городов и посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье: и поликлиника, и школа, и спортивные площадки. Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства", - сказал глава государства.


"AK&M" от 20.02.2019
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