На доступность детских садов за три года должно быть направлено 147 млрд руб., В.Путин

На доступность детских садов за три года должно быть направлено 147 млрд руб. Об этом президент России Владимир Путин заявил в своём Послании Федеральному Собранию.



"Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов, но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тыс. новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тыс. мест должно быть создано уже в этом году. Всего же за три года на эти цели должно быть направлено 147 млрд руб. из федерального и региональных бюджетов. Добавлю, что запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов, о которых я уже говорил и которые, надеюсь, ещё мы с вами предложим, - всё это должно происходить без дополнительных заявлений, лишних бумажек и походов по инстанциям. До конца 2020 года предоставление всех ключевых государственных услуг следует перевести именно в проактивный формат, когда человеку достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система должна сделать самостоятельно, автоматически", - сказал он.





"AK&M" от 20.02.2019