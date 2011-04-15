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20/02/2019
15:32

В.Путин попросил ЦБ навести порядок на рынке микрокредитования

Президент России Владимир Путин попросил Банк России в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования. Об этом он заявил в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.

"Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов", - сказал президент.

"Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные цели, потребительские кредиты. Конечно, нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, всё это понятно. Но в жизни может случиться всё и бывает всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик - последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть "ипотечные каникулы" - мы недавно говорили об этом в Казани, - то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее. Это непростая задача, здесь нужно подумать, как организовать эту работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать. Но это можно сделать", - заявил глава государства.

"AK&M" от 20.02.2019
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