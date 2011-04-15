Мираторг инвестировал 58 млн руб. в свою академию

АПХ "Мираторг" инвестировал свыше 58 млн руб. в строительство корпоративного учебного-технического центра в Рогнединском районе Брянской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Учебное заведение является филиалом "Мясной бизнес академии" холдинга и осуществляет подготовку специалистов инженерной и агрономической служб.



Учебно-технический центр - инфраструктурный проект, который соединяет теорию с практикой. Академия расположена в непосредственной близости от производственной базы. В инфраструктуру объекта входят учебные аудитории, жилой корпус для учащихся и преподавателей и учебно-производственные площадки.



Программа обучения ориентирована на специалистов агрономической и инженерной служб, а также студентов профильных учебных учреждений.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).



"AK&M" от 20.02.2019