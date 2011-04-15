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20/02/2019
13:59

В Новую Москву инвестируют почти 500 млрд руб. за три года

В развитие Новой Москвы за три года планируется привлечь 465 млрд руб. инвестиций, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Инвестиционный потенциал Новой Москвы определяется масштабами уже утверждённых и запланированных объектов. В частности, в 2019-2021 годах планируется построить более 139 км дорог, 8.29 млн кв. м недвижимости, 31 детский сад и 27 школ, 20 объектов здравоохранения, 13 пожарных депо", - сказал В.Жидкин.

Он пояснил, что основным вектором развития Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) на ближайшие годы станет создание полноценной городской среды.

"Мы сконцентрированы на строительстве коммерческих площадей и создании рабочих мест. Разрешений на строительство жилья выдано уже достаточно", - отметил глава Департамента.

Он уточнил, выдано разрешений и уже строится около 18 млн кв м жилья. Всего в ТиНАО по действующим правилам землепользования и застройки можно возвести около 54 млн кв м недвижимости, примерно две трети из них - нежилые объекты.

"AK&M" от 20.02.2019
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