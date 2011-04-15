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20/02/2019
14:57

На программу по борьбе с онкологическими заболеваниями направят 1 трлн руб., В.Путин

На программу по борьбе с онкологическими заболеваниями направят 1 трлн руб. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.

"В Послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 трлн руб. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Сегодня с диагнозом, например, лейкоз выздоравливает более 80% детей, при некоторых формах рака - более 90% излечиваются. Ещё сравнительно недавно, в середине 90-х годов, болезнь была практически неизлечима, спасти удавалось не более 10-20% заболевших детей. В России тогда не было ни технологий, ни возможностей. Во многих случаях выход был только один - обращаться в зарубежные клиники. Кто мог, тот обращался. Мы понимали весь трагизм этой ситуации и направили на развитие детской онкологической помощи, онкогематологии ресурсы, потенциал нашей науки, здравоохранения, работали очень активно с нашими друзьями из-за границы (некоторые врачи из Герм ании просто переехали в Москву, здесь проводили, и, наверное, проводят до сих пор, значительное время) и в целом добились результата. Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи. Принципиальное значение здесь имеет ранняя диагностика. У нас фактически восстановлена система диспансеризации и регулярных профилактических осмотров. Они должны включать обследования на онкологические заболевания. Подчеркну, в обязательном порядке. Причём человеку нужно дать возможность дистанционно записаться на приём, выбрать удобное время для посещения поликлиники, включая вечерние часы и выходные дни, пройти осмотр без дополнительных формальностей", - сказал глава госудаства.


"AK&M" от 20.02.2019
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