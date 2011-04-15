В.Путин поручил принять закон о минимизации экологического ущерба

Президент России Владимир Путин поручил принять закон о минимизации экологического ущерба. Об этом он заявил в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.



"…Позитивный эффект от перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, на строгие природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны, и в первую очередь тех 12 городов, о которых я говорил ещё в Послании 2018 года. Эти города нужно наконец вывести из зоны настоящего экологического бедствия. За шесть лет объём загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20%. А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно чётко установить ответственность в промышленных и других компаниях, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать всё это в законе о квотировании выбросов. Я знаю, прекрасно знаю и понимаю, о чём там идёт речь. Знаю, что весьма влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект. И аргументы мне хорошо известны: сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может продолжаться бескон ечно. Не может. Напомню, что при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами народа России. Прошу принять закон в весеннюю сессию, уважаемые коллеги", - сказал он.



Кроме того, он отметил, что в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - и все остальные. "При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора", - сказал глава государства.





"AK&M" от 20.02.2019