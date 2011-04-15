В.Путин предложил окончательно освободить медицинские и образовательные организации от налога на прибыль

Президент России Владимир Путин предложил окончательно освободить медицинские и образовательные организации от налога на прибыль. Об этом он заявил в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Напомню также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Это, кстати говоря, позволит им ежегодно экономить примерно 4 млрд руб. и направить их на своё развитие, на повышение зарплат сотрудников. И конечно, эта мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах", - сказал В.Путин.





"AK&M" от 20.02.2019