Правительству и ЦБ необходимо войти в целевые показатели инфляции, В.Путин

Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Я уже об этом говорил, и мы когда принимали соответствующие решения по наполнению финансовой "кубышки" для реализации национальных проектов, знали, что так и будет происходить. Это сегодня ожидаемый эффект. Но нужно чтобы также ожидаемой была и нормализация этой ситуации. Такие возможности у нас есть. Правительству, Центральному банку, как я сказал, нужно войти в целевые показатели инфляции и в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста. У нас мощная финансовая подушка безопасности", - сказал он.



Также В.Путин отметил, что "впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. И эти деньги работают, в том числе в полном объёме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. Поэтому я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали Правительство, финансовый, экономический блок: где деньги, куда мы их вкладываем. У нас есть задача - дорастить до определённого уровня и потом потихоньку, потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Мы сейчас к этому подошли, мы начинаем это делать. Эти доходы от размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70.5 млрд руб.".





"AK&M" от 20.02.2019