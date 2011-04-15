Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 февраля

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 21 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.1732
1 Азербайджанский манат 38.8192
100 Армянских драмов 13.5063
1 Белорусский рубль 30.6953
1 Болгарский лев 38.1956
1 Бразильский реал 17.6844
100 Венгерских форинтов 23.5287
1000 Вон Республики Корея 58.6329
10 Гонконгских долларов 83.9015
1 Датская крона 10.0112
1 Доллар США 65.8568
1 Евро 74.6816
100 Индийских рупий 92.5742
100 Казахстанских тенге 17.5067
1 Канадский доллар 49.9596
100 Киргизских сомов 94.3642
10 Китайских юаней 97.9516
10 Молдавских леев 38.4341
1 Новый туркменский манат 18.8431
10 Норвежских крон 76.7660
1 Польский злотый 17.2414
1 Румынский лей 15.7323
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.3710
1 Сингапурский доллар 48.7070
10 Таджикских сомони 69.7606
1 Турецкая лира 12.4314
10000 Узбекских сумов 78.4743
10 Украинских гривен 24.3167
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.8443
10 Чешских крон 29.0836
10 Шведских крон 70.7104
1 Швейцарский франк 65.7647
10 Южноафриканских рэндов 46.7023
100 Японских иен 59.3973
"AK&M" от 20.02.2019