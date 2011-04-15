Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 февраля

Банк России установил на 21 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.1732

1 Азербайджанский манат 38.8192

100 Армянских драмов 13.5063

1 Белорусский рубль 30.6953

1 Болгарский лев 38.1956

1 Бразильский реал 17.6844

100 Венгерских форинтов 23.5287

1000 Вон Республики Корея 58.6329

10 Гонконгских долларов 83.9015

1 Датская крона 10.0112

1 Доллар США 65.8568

1 Евро 74.6816

100 Индийских рупий 92.5742

100 Казахстанских тенге 17.5067

1 Канадский доллар 49.9596

100 Киргизских сомов 94.3642

10 Китайских юаней 97.9516

10 Молдавских леев 38.4341

1 Новый туркменский манат 18.8431

10 Норвежских крон 76.7660

1 Польский злотый 17.2414

1 Румынский лей 15.7323

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.3710

1 Сингапурский доллар 48.7070

10 Таджикских сомони 69.7606

1 Турецкая лира 12.4314

10000 Узбекских сумов 78.4743

10 Украинских гривен 24.3167

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.8443

10 Чешских крон 29.0836

10 Шведских крон 70.7104

1 Швейцарский франк 65.7647

10 Южноафриканских рэндов 46.7023

100 Японских иен 59.3973

"AK&M" от 20.02.2019