Банк России на 21 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 13 копеек до 74.6816 руб., курс доллара США - почти на 35 копеек до 65.8568 руб.

Банк России на 21 февраля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 13 копеек до 74.6816 руб. с 74.8151 руб., курс доллара США - почти на 35 копеек до 65.8568 руб. с 66.2022 руб. 20 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 21 февраля уменьшилась более чем на 25 копеек (-0.36%) до 69.8279 руб. с 70.0780 руб. 20 февраля.







"AK&M" от 20.02.2019