В.Путин поручил Правительству сформировать комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы

Президент России Владимир Путин поручил Правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы. Об этом он заявил в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Поручаю Правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития. А парламентариев прошу оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой среды новой, цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы. Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность. Оно, это законодательство, а, точнее, они, эти законы, не должны ограничивать становление передовых перспективных отраслей, а должны помогать этому развитию", - сказал он.



"В России сейчас формируется колоссальный гарантированный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию. И это без преувеличения. Вот я хочу это прямо употребить это слово. Исторические возможности для качественного роста российского бизнеса, для машино- и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии, для других отраслей. Только в рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта объёмом порядка (вдумайтесь) 6 триллионов рублей. И эти ресурсы должны работать здесь, в России", сообщил В.Путин.



Обращаюсь к Правительству, регионам, представителям госкомпаний он отметил: "Конечно, надо покупать все самое современное и подешевле. Естественно, все хотят быть и должны быть конкурентоспособными, но там, где возможно, опираться нужно на своего производителя, на отечественного. Надо их искать, даже вместе с ними работать. Конечно, должна быть конкурентная среда, но у нас уже есть инструменты поддержки именно своего производителя. Нужно не забывать про эти инструменты, использовать их".



"Подчеркну, доступ к заказам должен быть равным (во всяком случае для своих, для национальных компаний), чтобы побеждали те, кто докажет свою состоятельность напряжённой работой и результатами, готовностью меняться, внедрять передовые технологии и повышать производительность труда, предлагать лучший, конкурентный товар. Что касается оборонно-промышленного комплекса, то нужно использовать сегодняшние возможности для диверсификации, для наращивания выпуска гражданской продукции. Коллеги знают, о чем речь. Есть определённые цифры по годам. Надо кровь из носа выполнять эти задачи. И конечно, сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг. Причём волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро. У нас уже есть примеры успешных компаний, инновационных компаний. Нужно, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет вещей, робототехника", - д обавил президент.



"AK&M" от 20.02.2019