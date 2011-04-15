Все школы России к концу 2021 года должны иметь высокоскоростной интернет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Когда в 2006 году мы начали подключать школы к интернету, технологии были совершенно другими. Знаете, и тогда это казалось прорывом просто. Но это и было прорывом на самом деле, тогда это было очень здорово. Но сегодня эти технологии кажутся древними, и теперь перед нами уже задачи нового уровня. К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. В 2006 году, напомню, при подключении школ к интернету ориентировались на скорость доступа в 128 килобит в секунду. Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду, то есть эта скорость должна вырасти минимум в 400 раз. Но именно это должно открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Должно меняться и содержание образования. В государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технолог ического развития страны, а в федеральные перечни школьных учебников включать действительно лучшие издания", - сказал В.Путин.





"AK&M" от 20.02.2019