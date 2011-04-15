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20/02/2019
14:59

В.Путин поручил принять новую программу развития сельских территорий

Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию поручил принять новую программу развития сельских территорий. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.

"Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание Правительства, уже в этом году необходимо принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года", - сказал он.


"AK&M" от 20.02.2019
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