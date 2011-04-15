В.Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать ситуацию с уголовными делами в отношении предпринимателей

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать ситуацию с уголовными делами в отношении предпринимателей и представить соответствующие предложения. Об этом заявил в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.



По его словам, сегодня почти половина дел (45%), возбуждённых в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. "Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. А что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Давайте вдумаемся в эту цифру, это становится серьёзной проблемой для экономики. Бизнес указывает на целый ряд проблем в законодательстве и правоприменительной практике. Согласен с тем, что нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору. Это вообще ерунда какая-то, но такое бывает, к сожалению. И это влечёт за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжёлое наказание позднее. Кроме того, при расследовании так называемых экономических уголовны х дел нужно жёстко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий", отметил он.



"С Генеральным прокурором, с председателем Верховного Суда мы говорили на этот счёт. Действительно, смотрите, человек сидит за решёткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: "Почему на допрос не вызывали?" - "В отпуске был следователь", - отвечают. Там загрузка огромная, конечно, у следственных работников, в МВД - особенно, просто вал, и с этим тоже нужно что-то делать, надо посмотреть на это повнимательнее. Необходимо, может, и ресурсы дополнительные выделять, количество следователей увеличивать. Но как так? У него сидит человек за решёткой, а он в отпуск пошёл и за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Такого не должно быть, надо точно с этим разобраться. Я прошу Верховный Суд и Генеральную прокуратуру проанализировать ещё раз эти проблемы и представить соответствующие предложения", - заявил президент.



"Также деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив предлагаю создать специальную цифровую платформу (они, собственно говоря, сами вышли с этой инициативой), с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу", добавил В.Путин.



"Вы знаете, здесь обращаюсь к руководителям правоохранительных органов: не нужно этого пугаться. Это подспорье как раз для руководства этих органов, с тем чтобы руководящий состав на самом верхнем уровне оперативно, по-современному, объективно получал всю необходимую информацию для принятия соответствующих решений на ведомственном хотя бы уровне для начала. Я поручаю Правительству вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которая позволит запустить этот механизм, а правоохранительным ведомствам - МВД, ФСБ, Генпрокуратуре, Следственному комитету - подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая четкие сроки их рассмотрения. И уже к концу года такая платформа должна начать действовать хотя бы в пилотном режиме", - сказал глава государства.



"AK&M" от 20.02.2019