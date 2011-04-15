В России за шесть лет реконструируют 60 аэопортов, В.Путин

В России за шесть лет реконструируют 60 аэопортов. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.



"За шесть лет по всей стране будет реконструировано более 60 аэропортов, в том числе строятся международные аэропортовые комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском. В 2025 году более чем в полтора раза (до 210 млн т) вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Все это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока", - сказал президент.



"AK&M" от 20.02.2019