В России в ближайшие пять лет начнётся эксплуатация 5G, В.Путин

В России в ближайшие пять лет начнётся эксплуатация 5G. Об этом президент России Владимир Путин заявил в своём Послании Федеральному Собранию. Соответствующая стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Уже в текущем году необходимо принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных. И здесь также нужно смотреть вперед. Задача ближайших лет - организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G", - сказал он.





"AK&M" от 20.02.2019